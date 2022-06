Júri condena Amber Heard a pagar 350 mil doláres a Johnny Depp por difamação

O júri decidiu que a acusação do ator Johnny Depp no caso de difamação contra Amber Heard era procedente. Foi determinado pelo corpo de jurados que a atriz deve pagar U$15 milhões a ele, mas a juíza diminuiu o valor para U$350 mil. O processo foi aberto em março de 2019 por Depp, após a atriz publicar um artigo de opinião no jornal Washington Post que, segundo os representantes do ator, implicitamente o acusava de violência doméstica enquanto os dois eram casados.

