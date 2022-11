Aline Campos e Jesus Luz anunciam que serão pais: ‘Nosso filho está vindo’

A família vai crescer na vida do casal Aline Campos e Jesus Luz. Os artistas anunciaram, nesta quarta-feira (09), que serão pais, por meio das redes sociais. A felicidade dos jovens veio acompanhado de um registro, em formato de um carrossel, só de roupão na cama.

Esse é o primeiro filho na vida dos jovens. Tanto a bailarina quanto DJ postaram as mesmas fotos, comentando sobre a novidade: “Nosso filho está vindo”. A criança vem para celebra a união do casal, que está junto deste junho deste ano.

Aline chegou a ser taxada de “talarica”, por ser acusada de ter ficado com o marido de Carol Ramiro. Mas se defendeu em um programa de televisão. “Nunca fui talarica e a Carol nunca foi minha amiga. Eu sempre respeitei muito ela, mas era amiga do Jesus e por causa dele eu a conheci e convivi com ela em algumas situações. Olhava para ele como amigo, ele me olhava como amiga e foi assim por vários anos”, contou

As especulações correram, porque o casal se assumiu duas semanas após divórcio da Carol e o Dj. “Tudo aconteceu porque os dois assumiram o romance duas semanas após o divórcio do DJ. “Foi a primeira vez que eu vi o Jesus solteiro e tive a oportunidade de enxergá-lo de outra forma. A partir daí, desculpa, mas não tem tempo. Para mim, tempo é relativo”, explicou.