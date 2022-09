Jesus Luz e Aline Campos mostram marca de nascença no mesmo lugar: 'Coincidência'

Alguns meses depois de assumirem o relacionamento, o casal de modelos Aline Campos e Jesus Luz compartilhou com os seguidores uma informação curiosa: os dois possuem uma marca de nascença parecida no mesmo lugar do corpo.

"Pessoal que não acredita em coincidências! Como vocês explicam o casal que tem a mesma marca de nascença, com o mesmo tamanho e no mesmo lugar?", escreveu o modelo na legenda de uma foto que mostra os dois de costas, mostrando as marcas. Veja:

Aline e Jesus estão namorando a cerca de quatro meses, e assumiram o relacionamento publicamente em julho deste ano, com uma publicação nas redes sociais. Antes disso, Jesus estava casado com Carol Ramiro, e chegou a contar em entrevistas que ele e Aline sempre amigos próximos.

"Eu e Aline somos amigos há muitos anos. Inclusive ela era minha amiga, não da Carol, mas sempre a respeitou e muito", afirmou. Também disse que os dois sempre mantiveram o respeito um pelo outro, principalmente quando estavam em outros relacionamentos. "Sempre nos admiramos e nos respeitamos muito dentro dos relacionamentos de cada um. Quando terminei acabamos nos conectando de uma forma diferente e hoje estamos nos conhecendo melhor", contou.