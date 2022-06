Confusão na web: entenda tudo que envolveu Carol Ramiro, Jesus Luz e Aline Campos, ex-Riscado

Essa semana mais um “triângulo amoroso” foi exposto na web. Carol Ramiro, Jesus Luz e Aline Campos, ex-Riscado, usaram as redes para explicar sobre término, affair e briga.

Para quem não sabe Carol Ramiro e Jesus Luz eram casados há 7 anos e recentemente resolveram se separar. Aline aconselhou o DJ, de quem já era amiga, além da ex, agora a atriz vive um romance com o amigo.

A ex-esposa então, usou seu perfil no Instagram para desabafar.

"Na verdade eles já se conhecem e estão morando juntos, inclusive, porque ele está morando na casa dela. O que me espanta não é nem o tempo, porque nos separamos e cada um segue sua vida e entra em novos relacionamentos. O que realmente me espantou foi o fato de ser uma pessoa amiga, que estava ali próxima e que, inclusive, me deu conselhos dias depois de eu ter separado", afirmou Carol.

"Eu sempre fui amiga do Jesus, tenho uma conexão com ele de muitos anos. A Carol sabe disso… E sempre foi de muito respeito, sempre olhei ele como amigo mesmo. E a Carol por ser esposa dele, eu acabava convivendo em algumas situações. Nunca fui amiga da Carol", respondeu Aline.

Mesmo com o desabafo, Carol negou que a atriz tenha sido o pivô da separação, mas que com o fim, teve algumas conversas com Aline, que negou ser amiga de Carol e disse só conhecer ela por conta de Jesus.

Porém, o novo casal não esconde mais o romance e já tem até comentários quentes deixado por Aline na foto de Jesus.

“Sempre nos admiramos e nos respeitamos muito dentro dos relacionamentos de cada um. Quando terminei, acabamos nos conectando de uma forma diferente e hoje estamos nos conhecendo melhor", disse Jesus.