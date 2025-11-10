Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alfonso Herrera desembarca em Belém para participar da COP 30 e é recepcionado por fãs

O ator é embaixador da Boa Vontade da ONU e está na cidade para participar das discussões

Amanda Martins
fonte

Belém recebe Alfonso Herrera, que representará o ACNUR na COP 30 (Instagram / rbdmaniacobr)

O ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel na banda RBD e na novela Rebelde”, desembarcou em Belém, na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 11h30, para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30).

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o artista sendo recepcionado com entusiasmo por fãs que o aguardavam no hall de desembarque do Aeroporto Internacional de Belém. Entre acenos, gritos e pedidos de fotos, Herrera retribuiu o carinho do público com sorrisos e gestos de agradecimento antes de seguir para seus compromissos na capital paraense.

Embaixador da Boa Vontade do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), Herrera participará da conferência climática, que será realizado entre os dias 10 e 21 de novembro, com uma agenda voltada a debates e painéis sobre a inclusão de pessoas deslocadas nas ações climáticas e na formulação de políticas públicas globais. O ator é reconhecido por sua atuação em causas humanitárias e já colaborou em projetos do ACNUR em diferentes países da América Latina.

Celebridades
