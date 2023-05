Agenor Tupinambá abre o jogo sobre namoro com Lucas e nega traição; entenda

Após os rumores de traição envolvendo Lucas Leite e os ataques que o casal sofreu nas redes sociais, Agenor Tupinambá decidiu esclarecer a situação e compartilhar detalhes sobre o relacionamento. O influencer, conhecido pela parceria viral e polêmica com a Capivara Filó, concedeu uma entrevista exclusiva à coluna de Fábia Oliveira, nesta terça-feira (16), revelando o desfecho dessa história e o futuro do casal.

Durante a conversa, Agenor explicou que, de fato, conheceu Lucas há cerca de um ano pela internet e que iniciaram um relacionamento à distância. No entanto, ele afirmou que não houve traição por parte do namorado.

"Nós, eu e Lucas, ambos com 23 anos, nos conhecemos pela internet em novembro de 2021 e começamos a nos falar. A partir daí, começamos a namorar. Em junho do ano passado, ficamos separados por um mês, mas decidimos dar uma nova chance. No final de outubro, terminamos novamente. A distância não facilitava as coisas. Então, prometemos que se fosse para acontecer, aconteceria", começou Agenor.

Foi nesse período de separação que Lucas conheceu outra pessoa: "Cada um seguiu sua vida nesse tempo. Confesso que também me envolvi com outra pessoa, pois estava solteiro, assim como ele. Lucas teve um relacionamento com esse rapaz durante esse tempo. Depois que ele terminou com essa pessoa, voltamos a nos falar e retomamos o namoro no final de abril. E no dia 13 deste mês, ele decidiu vir para cá para finalmente nos conhecermos", acrescentou.

O influenciador explicou que compartilhou nas redes sociais que estava "sem chão", não por causa da suposta traição, já que isso não aconteceu, mas porque viu fotos e vídeos de Lucas com outra pessoa: "Eu nem imaginava que ele tinha ficado com aquele rapaz. Mas ver as fotos e os vídeos me machucou, me deixou para baixo."

Agenor disse ainda que os dois decidiram morar juntos. "Nós conversamos bastante sobre nosso relacionamento. Amar não é apenas estar juntos, beijar, essas coisas. Envolve uma grande responsabilidade. A partir de agora, vamos ficar juntos, sem mais distância", declarou ele, revelando que os dois planejam morar juntos. Na lista de contatos do celular de Agenor, inclusive, o número de Lucas está registrado como "Amor". Que fotos!