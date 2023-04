Deputada expõe condições do abrigo da capivara ‘Filó’: ‘Cativeiro’

A deputada estadual Joana Darc (União Brasil-AM) expôs aos seguidores, na tarde deste sábado (29), as condições do abrigo em que está a capivara “Filó”, entregue ao Ibama na última quinta-feira (27) pelo fazendeiro Agenor Tupinambá. Segundo a parlamentar, o animal está “trancafiado” em uma gaiola.

VEJA MAIS

“É aqui onde a 'Filó' está trancafiada. Água suja da 'Filó'. Por isso que não querem que a gente grave”, disse Darc. “Aqui que é o cativeiro da Filó”, disse.

Para chegar ao local, a deputada invadiu o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e abriu uma live para mostrar a gaiola. Durante a transmissão, Darc discutiu com uma servidora do Ibama que tentava impedir a filmagem, correu de funcionários e entrou na gaiola afirmando que só iria sair do Cetas levada pela polícia.

“Chama a Polícia Federal pra me prender aqui então”, disse Darc para servidores do local. “Vou acampar aqui dentro até a polícia me tirar daqui”.

Ainda na live, a deputada disse que representantes do Ibama estavam ligando para ela, mas que só deixaria o local quando o animal fosse liberado. “Eu só vou atender quando a Filó sair daqui. Eu fiquei me humilhando, eu e a minha equipe e o nosso veterinário, desde ontem pedindo para ver a Filó”, afirmou Joana.

Agenor Tupinambá, que criou a capivara na fazenda dele no interior do estado e viralizou após mostrar a rotina com o “animal de estimação” inusitado, também estava no local. Ele teve contato com Filó pela primeira vez após entregá-la, por causa de denúncias de maus tratos e exploração animal..

Mais cedo, a deputada fez outra live para dizer que o Ibama estava a impedindo de visitar a capivara. “Enganaram a gente só pra pegar a Filó. Estou me sentindo culpada. Só que eles iam prender a gente se a gente não entregasse ela”, disse.