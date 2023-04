Ibama nega que iria retirar capivara do Tiktoker do Amazonas, Agenor Tupinambá

O influencer digital Agenor Tupinambá ficou famoso nas redes sociais por mostrar o cotidiano com sua capivara de estimação, nomeada de Filó. Após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) multar o tiktoker em mais de R$ 17 mil, depois de ser denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, o caso ganhou repercussão nacional.

Na última quinta-feira (20), o Ibama declarou que vai averiguar o estado do animal. O órgão também disse em nota que não retirou o animal de Agenor, e que apenas após as diligências e a confecção de laudos por técnicos do órgão é que tomará “medidas legais cabíveis”.

O Ibama afirma ainda que o influenciador não foi autuado somente em relação ao caso da capivara, mas também por envolvimento na morte e por prática de maus-tratos contra uma preguiça real.

Para o Ibama, as pessoas saíram em defesa de Agenor "com base no senso comum, por acreditarem que os animais estariam sendo bem tratados".