Agenor Tubinambá descobre traição após encontrar namorado pela primeira vez

Agenor Tupinambá, que ficou conhecido por ser dono da capivara Filó, compartilhou recentemente o encontro com o namorado após um ano de relacionamento à distância. Logo depois ele descobriu que foi traído pelo rapaz.

VEJA MAIS

Depois que o encontro com Lucas viralizou, um dos seguidores de Agenor, Geovani Brietzke, espôs o namorado do influenciador. “O Lucas estava até esses dias… Não, o seu calendário anual tem o que, Lucas? Semanas? Porque até esses dias você estava namorando com o Deyvidi aqui em Mato Grosso. Aí você já está há um ano namorando o menino aí?”, disse o homem.

E ele ainda contestou o relacionamento entre os dois. “Porque ó, o garoto passou a virada de ano junto com todo mundo aqui, com meu grupo de amigos todo, e agora está há um ano namorando com o moço da capivara? Ah, por favor, né?”, completou Geovani.

Após descobrir a traição, Agenor comentou: "Estou sem chão”.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)