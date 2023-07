Affair do Juliette, Kaique Cerveny acompanha a cantora em apresentação; fotos

Juliette se apresentou neste domingo (16), com a presença do atleta Kaique Cerveny, apontado como seu affair. O show aconteceu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

A cantora, já chegou ao local acaomphada dele. Kaique desceu da van, após Juliette e se encaminhou para o palco. A cantora foi sozinha com o seu produtor.

Kaique Cerveny, affair de Juliette, acompanha cantora em show (Fotos: Marcelo Sa Barreto / AgNews)

O crossfiteiro assistiu ao show da amada em cima do palco.

Os boatos de que Juliette e Kaique Cerveny estavam juntos começaram em abril deste ano. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos no aniversário de Ana Clara e no show de Chico César e Geraldo Azevedo, no Circo Voador, no Rio. Eles também foram fotografados caminhando pela orla da praia.

