Affair de Caio Castro chega ao Brasil para reatar o relacionamento com o ator, diz colunista

A modelo Larissa Bonesi, de 31 anos, apontada como novo affair de Caio Castro, chegou em solo brasileiro nesta semana. Ela, que mora na Índia, está passando um tempo em um apartamento alugado no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Coincidentemente, o ator, agora solteiro, também decidiu voltar a morar na capital paulista. As informações são do colunista Leo Dias.

VEJA MAIS

De acordo com a coluna, após terminar o relacionamento com Grazi Massafera, Caio não teria perdido tempo e voltou a manter contato com a ex. Fontes ligadas ao artista afirmaram que o contato entre o casal havia se intensificado nas últimas semanas. Inclusive, os dois pombinhos já teriam trocado confissões por videochamada.

“Eles são ex-namorados, quando Caio estava no início da carreira, mas nunca cortaram os laços. A viagem que ele fez recentemente com a Grazi (Massafera) para a Índia, era por causa da Larissa”, revelou a fonte.

Amigos próximos ao cantor também confirmaram a versão, alegando que Larissa e Caio ficaram juntos, entre idas e vindas, durante seis anos.