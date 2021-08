Caio Castro teria reatado namoro com Larissa Bonesi

Caio Castro teria engatado um romance com a brasileira e estrela da Netflix Índia, Larissa Bonesi. De acordo com o colunista Leo Dias, os contatos entre eles se intensificaram nas últimas duas semanas.

“Tem até ligação de FaceTime em que Caio pede para ela vê-lo dormindo”, revela uma fonte ao colunista. “Eles são ex-namorados, quando Caio estava no início da carreira, mas nunca cortaram os laços. A viagem que ele fez recentemente com a Grazi (Massafera) para a Índia, era por causa da Larissa”, continua.

Amigos de Caio Castro contaram à coluna que ele e a também modelo já ficaram juntos, entre idas e vindas, por seis anos. E que o artista ainda guarda muitos objetos que a moça o presenteou. Outro detalhe curioso é que, durante o namoro com a Grazi, Caio ficou, no máximo, três meses sem falar com Larissa.