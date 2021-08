‘Proibido para menores’, comenta Carol Narizinho sobre affair com Gabriel Medina e Caio Castro

A ex-panicat Carol Narizinho, que atualmente vive um relacionamento sério com o empresário Gustavo Fischer, abriu o jogo e revelou com quais famosos já trocou beijos e carícias ousadas. As informações são do portal IG.

Em entrevista ao “Podcast Papagaio Falante”, de Sérgio Mallandro, a loira negou ter tido um caso com o jogador Neymar, e acrescentou que na época, “estava de rolo com outra pessoa”. Quando questionada sobre quem seria, ela respondeu que era o surfista Gabriel Medina.

“Não foi um romance, não. Só... amizade colorida", disse a influencer, acrescentando que ela e o atleta se divertiram bastante juntos.

Mallandro perguntou se a blogueira teria tido relação sexual com Medina, mas ela devolveu a pergunta: "Mas quem falou que a gente transou?". Em outro momento, Narizinho revelou ter ficado com o ator Caio Castro e ter feito coisas “proibidas para menores”.