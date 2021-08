Letícia Bufoni e Gabriel Medina trocam farpas nas redes sociais

A skatista Letícia Bufoni e o surfista Gabriel Medina já estão fora das Olimpíadas de Tókio de 2021, porém os dois causaram burburinho nas redes sociais. Apesar de os dois serem amigos, uma troca de farpas deu o que falar depois que Letícia reagiu a um meme sobre o beijo que o nadador Bruno Fratus, 32, deu em sua esposa Michelle Lenhardt, após a conquista da medalha olímpica de bronze na competição pelos 50 metros livre. Na publicação, a skatista escreveu "imagina a Yasmin e o Medina vendo isso".

A comparação aconteceu porque Medina não pôde levar a amada para os jogos. A atleta retuitou a piada com emojis de risadas, então Medina publicou uma foto nos Stories com emoji de biscoito, querendo dizer que Bufoni fez a publicação para chamar atenção. A atleta afirmou no Twitter que não estava "alfinetando" ninguém, e tudo foi apenas uma brincadeira. "Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já tão falando que tô alfinetando o povo… Credo, tô alfinetando ninguém não", ressaltou.

Confira o desabafo da atleta no twitter:

Depois da repercussão, Letícia apagou a indireta e compartilhou a foto de Fratus e Lenhardt, exaltando o beijo do casal. Recentemente, Brunet afirmou que o surfista foi "roubado na cara dura" ao perder para o japonês Kanoa Igarashi na semifinal das Olimpíadas. Durante a competição, ela fez lives em seu Instagram e demonstrou descontentamento com a derrota do marido.