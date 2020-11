Caio Castro aparece sem aliança e fãs especulam término de namoro com Grazi

O ator Caio Castro publicou uma foto ao lado da família, no último domingo (8), em que aparece sem a aliança de compromisso que usa com a namorada, a atriz Grazi Massafera. Os fãs logo indagaram se havia acontecido algum desentendimento entre o casal nos comentários da publicação.

No mesmo dia, Grazi também apareceu sem o acessório nos Stories, o que aumentou os boatos de que eles poderiam não estar mais juntos.

Para afastar os rumores de crise, no mesmo dia, Caio fez questão de deixar um comentário no perfil de Grazi no Instagram.

A atriz postou um vídeo dublando uma música.

"Os cabelos continuam os mesmo, já a minha voz...", escreveu na legenda.

"E o pior é que você consegue cantar igual", comentou Caio.