Acusada de racismo, Luísa Sonza adia turnê: 'procurando a melhor forma de resolver'

A cantora Luísa Sonza anunciou que vai adiar o início da turnê "O Conto dos Dois Mundos" para 19 de novembro. Nesta segunda-feira (26), a artista explicou, por meio dos stories do Instagram, que está afastada para tentar resolver a polêmica envolvendo a acusação de racismo. "Estou sumida daqui porque estou resolvendo todo o caso com a Isabel. Estou procurando a melhor forma de resolver isso da maneira mais correta possível, de acordo com todos os meus ideais”.

Isabel Macedo é a advogada que processa Luísa por racismo. Em 2020, a cantora teria confundido Isabel com a funcionária do hotel em que estava, em Fernando de Noronha, e pediu que ela lhe servisse um copo d'água. O processo veio à tona há poucos dias.

A artista falou pela segunda vez sobre o assunto. "Por conta disso, eu escolhi adiar o lançamento da turnê 'O Conto dos Dois Mundos', porque eu não consegui ensaiar, nem tenho cabeça para isso agora, não acho que é hora de eu fazer uma coisa que vai ser o maior projeto da minha vida", falou. O primeiro show seria no próximo dia primeiro de outubro, em São Paulo.

"É óbvio que eu quero vir aqui conversar com vocês, é óbvio que eu quero pedir desculpas para vocês, mas estou resolvendo isso primeiro diretamente na Justiça e diretamente com a Isabel", disse.

Os internautas vêm criticando a cantora por não ter pedido desculpas claramente.