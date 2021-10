Luísa Sonza declara abstinência por falta das redes sociais

A cantora Luísa Sonza Luísa Sonza manifestou indgnação no twitter, nesta segunda-feira (5) com a pane do instagram, facebook e whatssap, que deixaram mimilhares de usuários sex comunicação.

Ela chegou a postar, "Af put* que par**, Instagram e Whatsapp caíram e eu já tava a ponto de quebrar o celular achando que era a internet", escreveu a cantora.

Logo depois, ela percebeu um fato: "Duas horas e meia sem Whatsapp e Instagram cheguei a conclusão que sou uma viciada do caralh* e estou com abstinência. Mark vai se fod*", começou no desabafo para completar: 'Meu Deus ! Estou me sentindo num limbo".