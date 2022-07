Famosos prestigiam aniversário de Luísa Sonza; veja fotos

FESTIVAL

Rock in Rio: espaço dedicado à Amazônia tem shows e exposições 360º com um barco-aparelhagem

NAVE: projeto sob direção artística de Roberta Carvalho e direção musical de Aíla, estimulará mais de 100 mil pessoas esperadas para o evento, a refletirem sobre a Amazônia, com exposições audiovisuais, shows inéditos de artistas do Norte do país