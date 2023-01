Thiaguinho perde ação na Justiça e terá que pagar R$ 3 milhões para ex-empresário

O cantor Thiaguinho, que enfrentou uma batalha judicial desde 2021 contra o ex-empresário Bruno Azevedo, terá que pagar R$ 3 milhões ao agente após acordo firmado na última quarta-feira (18).

Segundo informações do jornal Extra, o cantor entrou com uma ação na Justiça contra Azevedo em 2021, acusando o empresário de um desvio de R$ 9 milhões. O ex-Exaltasamba chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o agente por estelionato e lavagem de dinheiro, por supostos desvios que ocorreram entre 2016 e 2021.

No entanto, o cantor sofreu inúmeras derrotas durante o processo, até que o próprio empresário resolveu entrar com uma ação contra Thiaguinho. Sem provas que pudessem condenar Azevedo, o homem entrou com uma ação judicial exigindo um percentual da marca Tardezinha, de quem era sócio. A vitória do ex-empresário de Thiaguinho lhe rendeu R$ 3 milhões, após acordo firmado em audiência no Rio de Janeiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)