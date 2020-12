Viviane Araújo perde processo na justiça contra o ex, Radamés

A atriz Viviane Araújo perdeu na Justiça o processo que movia contra o ex-marido Radames e a atual mulher dele, Caroline Furlan. Em maio, a rainha de bateria do Salgueiro prestou queixa na delegacia do Recreio (42ª DP), na Zona Oeste do Rio, por injúria e difamação, depois de Caroline ter se posicionado em relação à atriz na internet, afirmando que Viviane "vive de mídia baseada em barraco".

Viviane entrou com uma ação pedindo uma indenização de R$ 30 mil por danos morais e exigindo que Caroline viesse a público se retratar por ter publicado uma série de mensagens a respeito dela.

Ação foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Rio e publicada no diário oficial na última quinta-feira, 3 de dezembro. A defesa de Viviane informou ao jornal Extra que já recorreu da decisão.