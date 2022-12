Justiça obriga Netinho de Paula a pagar indenização por pressionar mulher a doar rim; entenda

O cantor Netinho de Paula foi condenado pela justiça de São Paulo (SP), nesta terça-feira (13), a pagar uma indenização a uma convidada do programa Domingo da Gente, na TV Record. O caso aconteceu em 2001. Na ocasião, o artista coagiu a vítima para que doasse um rim a irmã dela que estava em tratamento para uma doença renal.

O valor da multa será R$162,9 mil em direitos autorais. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Netinho não pode recorrer, mas poderá questionar o valor a ser repassado. A corte também entendeu que o cantor causou constrangimento ao chorar no programa implorando para que a vítima não fizesse a recusa do pedido.

Entenda o caso de Netinho e a polêmica da doação de órgãos

Em 2001, uma adolescente foi até o programa pedir ajuda financeira e falar do transplante que a mãe precisava. A vítima em questão era irmã da paciente que necessitava do rim. O apresentador Netinho chegou a chorar após a mulher recusar o pedido. Ela alegou que perderia o emprego e não tinha como sustentar as filhas.

De acordo com os advogados de defesa, o apresentador não deu atenção ao fato e causou constrangimento a mulher. Pela pressão, à vítima fez a cirurgia e foi demitida sem justa causa. Desde então, a mulher não conseguiu mais nenhum emprego, passou por sérias dificuldades financeiras. Ainda segundo a vítima, após a humilhação, sofreu ofensa e agressões nas ruas e passou a mostrar a cicatriz para provar que tinha feito a doação.

O que diz a defesa de Netinho sobre a polêmica da doação de órgãos?

Netinho alegou que o ato foi voluntário por parte da vítima. Se emocionou pela situação e que não causou dano a ninguém. O cantor declarou também que, ao saber da demissão, procurou ajudá-la, conseguindo a ela uma proposta de emprego.