50 Cent arremessa microfone em direção de fã durante show e jovem tem corte na testa; vídeo

O rapper 50 Cent não soube lidar com problemas técnicos durante o seu show em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ficou furioso ao perceber que recebeu um microfone com defeito. O artista simplesmente decidiu arremessar o objeto em direção ao público, porém, uma fã foi atingida e acabou ferida no incidente. Tudo ocorreu na noite da última quarta-feira (30).

De acordo com o site TMZ, os microfones entregues ao artista não funcionavam adequadamente durante sua apresentação, o que claramente o deixou bastante irritado.

VEJA MAIS

Um vídeo desse momento começou a circurla nas redes sociais. As imagens capturararm o exato momento em que 50 Cent lançou o microfone para um dos lados do palco, acertando em cheio a cabeça de uma mulher na plateia. Ela precisou de atendemento após sofrer um corte na cabeça devido ao incidente. Além disso, a mulher tomou medidas legais e registrou um boletim de ocorrência contra o cantor em decorrência dos ferimentos causados.

A vítima alega que 50 Cent olhou diretamente para ela antes de lançar o microfone, insinuando que ele tinha ciência de sua presença no local. Já as autoridades, informaram ao TMZ, acreditar que o rapper não tinha a intenção de mirar na mulher, que ele possivelmente direcionou o objeto para sua equipe na área de produção, mas, por azar, acabou atingindo a mulher, que estava fora da área designada para a equipe.