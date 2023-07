MC Pipokinha e PK Delas sensualizam em palco e funkeira esconde microfone em lugar íntimo; fotos

MC Pipokinha protagonizou cenas íntimas em show de PK Delas. Ele se apresentava em uma boate no Rio de Janeiro, e contou com a presença da famosa, com quem vive um romance. Os dois tem aparecido juntos desde abril deste ano.

VEJA MAIS

Na madrugada de hoje (13), por exemplo, na apresentação ao lado de PK Delas, a artista causou polêmica ao colocar o microfone em sua parte íntima. O gesto obsceno foi registrado por um fotógrafo que estava no local.

Em outro momento, Pipokinha ganhou algumas “sarradas” do cantor.

Eles cataram juntos o novo hit de PK Delas, “Vou Botar Pra Descer”, em parceria com MC Pipokinha e Caio Passos.

Veja imagens de MC Pipokinha em boate no Rio de Janeiro. (Fotos: Webert Belecio / AgNews)