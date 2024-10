1 ano sem Matthew Perry: Jennifer Aniston homenageia intérprete de 'Chandler'

Jennifer Aniston homenageou o ator Matthew Perry nesta segunda-feira (28), dia em que completa um ano da morte do artista, que interpretou Chandler no seriado "Friends". A atriz compartilhou uma série de fotos com uma mensagem, relembrando a memória do amigo.

Entre os registros, Aniston colocou imagens dos bastidores durante a gravação da série e um clique feito em uma sessão de fotos. Nos comentários, vários fãs deixaram mensagens amorosas para a artista. "O 'Matty' está tão orgulhoso de tudo o que você está fazendo, Jenny", escreveu um.

Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, vítima de uma overdose de cetamina. Além do médico do ator, Mark Chavez, que se declarou culpado de ter lhe dado ilegalmente a droga, outras quatro pessoas foram presas pela morte do astro. Os cinco envolvidos na morte podem pegar de 10 a 25 anos de prisão.