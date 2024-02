Celebridades usam redes sociais para manifestar combate ao tráfico de crianças na Ilha do Marajó

Após a cantora gospel paraense Aymeê lançar a música "Evangelho de Fariseus", que aborda a exploração sexual e tráfico de menores na Ilha do Marajó, no Pará, novas discussões e denúncias vieram à tona. Nas redes sociais, várias celebridades se comoveram com a situação e cobraram as autoridades no combate de casos de tráfico humano de menores de idade para prostituição. Rafa Kalimann, Thaila Ayala, MC Daniel, Gkay, Luisa Sonza, Ludmilla e outros, mostraram revolta ao falar sobre o caso. Veja!

"Cabe a nós exigir, apontar o dedo e dar voz para essas denúncias tão sérias. Algo precisa ser feito agora. Compartilhe, falem, vejam o que está acontecendo. Tem muita informação rolando", compartilhou Rafa Kalimann em uma publicação.

"Dilacerada porém infelizmente não surpresa [...] Num país onde uma média de 50 mil crianças desaparecem por ano, que o tráfico humano só cresce… Desespero por Marajó, por essas mães, filhos, vítimas dessa política podre do nosso país!", escreveu a modelo Thaila Ayala.

Por favor, quem for meu seguidor, vamos fazer uma corrente. Isso é tão desumano, tão podre", disse Gkay. "Todo mundo tem que postar, principalmente quem é famoso. Bora usar os números para ajudar as pessoas também?", manifestou MC Daniel.

“Estou lendo tudo o que posso agora. E estou perplexo. Por favor, façam igual, pesquisem, leiam, se informem. Está acontecendo por anos debaixo do nosso nariz e ninguém faz nada para ajudar aquelas crianças”, falou Eliezer.

Confira a denúncia da cantora gospel Aymeê Rocha

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)