Dengue: pico de casos do ano passado já foi superado três vezes em 2024

Os casos de dengue no Brasil já superam o registrado no pico da epidemia em 2023. De acordo com dados do Ministério da Saúde, três semanas de 2024 tiveram números de casos superiores à semana de ápice no ano passado.

Os dados do ministério mostram que, neste ano, as semanas epidemiológicas 4 (21 a 27 de janeiro), 5 (28 de janeiro a 3 de fevereiro) e 6 (4 a 10 de fevereiro) registraram mais de 130 mil casos de dengue. No pico de 2023, foram observados 111.840 casos prováveis.

Em 2023, o ápice de casos foi registrado na semana epidemiológica 15, de 9 a 15 abril. O ano passado foi o segundo com maior número de casos prováveis desde 2010. Foram contabilizados 1.658.816 casos.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (21), o Brasil contabiliza 715.665 casos prováveis de dengue. O número é superior ao total registrado nos anos de 2017, 2018 e 2021. Se comparado ao mesmo período do ano anterior, a alta é de 315%.

Entre os casos, 5.561 são de dengue grave e com sinais de alarme. Ao todo, 135 óbitos por dengue já foram confirmados no ano.

Vejas as regiões com mais casos

O boletim também apresenta as regiões com maior incidência de dengue no país. De acordo com os dados, o Centro-Oeste é a região que lidera o ranking, seguido pelo Sudeste.

Entre os estados do Centro-Oeste, o Distrito Federal é o que contabiliza o maior número de casos prováveis, com 2.922,2 casos por 100 mil habitantes. Já no Sudeste, Minas Gerais é o estado que lidera o número de casos prováveis, com mais de 1.199,7 casos por 100 mil habitantes.

No Norte, o Acre é o estado com mais casos, registrando 727,8 casos por 100 mil habitantes. No Sul, o Paraná lidera, com 649,4 casos por 100 mil habitantes. O Nordeste é a região do país com menor incidência de casos de dengue.