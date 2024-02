Suco de limão e própolis curam dengue? Posts indicam falsos tratamentos para a doença

A Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca que não há tratamento específico contra a dengue. A indicação é de repouso e ingestão de líquidos, segundo o Ministério da Saúde, ainda assim, é comum a publicação na internet de posts desinformativos sobre tratamentos que não funcionam.

Por exemplo, em um vídeo compartilhado no Facebook, uma mulher afirma que consumir altas doses de limão faria com que a carga viral da dengue fosse eliminada juntamente com os sintomas da doença em apenas poucas horas. Ela também indica caldo de cana para o suposto tratamento.

Em outro vídeo, compartilhado no Instagram, um homem indica como suposto protocolo de tratamento própolis, vitaminas C e B e Broncho-Vaxom, um medicamento indicado para infecções de vias respiratórias.

O Ministério da Saúde também já desmentiu que a ivermectina seja indicada para tratar a dengue; que folha de mamão seja eficaz como tratamento para a doença, e que vinagre de álcool serve para prevenir focos do mosquito da dengue.

O infectologista Julio Croda, da Fiocruz, afirma que não existem evidências científicas sobre os supostos tratamentos.

"Não tem nenhum tipo de estudo, é tudo desinformação. Não tem ensaio clínico, não tem nenhuma prova real", relata o infectologista Julio Croda

De acordo com o infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, esses posts desinformativos podem deixar pacientes ainda mais vulneráveis ao não procurarem ajuda médica qualificada.

Todas essas crendices de que tomar chá, suco, fazer algum tipo de tratamento, quer seja ele fitoterápico ou com alguns medicamentos, não tem nenhuma eficácia. Pior que isso, corre o risco da pessoa se sentir tratada, não procurar ajuda médica, retardar o tratamento adequado. Achar que está curada e não ficar atenta é um perigo ainda maior.

Ao sentir os sintomas, procure uma unidade de saúde.

Sintomas de dengue

• febre de início repentino acompanhada de dor de cabeça,

• prostração,

• dores musculares ou articulares,

• dor atrás dos olhos.

Após o período febril, o paciente deve ficar atento a sinais de alarme, que podem levar a uma piora do quadro, como dor abdominal, vômitos, sangramentos.

Combate eficaz contra dengue: eliminar focos de crianção dos mosquitos

As únicas formas de prevenção contra o mosquito da dengue são eliminar os focos de criação dos mosquitos e o uso de repelentes com icaridina. Segundo Julio Croda, a substância é reconhecida pela OMS como mais eficaz na prevenção da picada do mosquito.

A vacina Qdenga foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), e a campanha de vacinação já começou em algumas cidades. O público-alvo inicial são crianças e adolescentes. O imunizante tem duas doses.