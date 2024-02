Amazonas registra mais de 1.300 casos de dengue, segundo informe epidemiológico

No norte do Brasil, o estado do Amazonas registra mais de 1.300 casos confirmados de dengue, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15). A informação é do Informe Epidemiológico das Arboviroses, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Do dia 1 de janeiro a 15 de fevereiro, houve a confirmação de 1.383 casos de dengue. O Ministério da Saúde confirma a investigação de três mortes devido à doença, nos municípios de Coari, Lábrea e Manaus. A partir de agora, o boletim informará por critério laboratorial ou clínico-epidemiológico.

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) iniciou a distribuição de doses da vacina contra a dengue nesta quinta-feira (15). As 78.760 doses do imunizante estão sendo partilhadas nas Secretarias Municipais de Saúde, sendo Manaus, a capital, o primeiro município a fazer a retirada. O Ministério da Saúde foi responsável pelo envio das vacinas, que chegaram no estado no último sábado, 10.

No Amazonas, as primeiras doses serão divididas em 12 municípios:

Manaus;

Iranduba;

Presidente Figueiredo;

Rio Preto da Eva;

Barcelos;

São Gabriel da Cachoeira;

Careiro;

Nova Olinda do Norte;

Manaquiri;

Santa Isabel do Rio Negro;

Autazes;

Careiro da Várzea.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)