Brasil registra 90 mortes por dengue em 2024; outras 348 estão sendo investigadas.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (15), o Brasil já registrou 90 mortes pela dengue em 2024, além de outros 348 óbitos que estão sendo investigados. O país alcançou, ainda, a marca de 532.921 casos prováveis da doença.

Segundo a pasta, em 2023, no mesmo período, foram registrados 128.842 casos de dengue. O número atual é 313,6% maior do que o do ano passado. O Distrito Federal é o local mais afetado pela doença, com 2.362 casos por 100 mil habitantes. Em seguida estão Minas Gerais (881,9), Acre (584,3), Paraná (502,6), Goiás (465,1) e Espírito Santo (418,5).

Em números absolutos, Minas Gerais lidera o ranking, com 181.123 diagnósticos prováveis. Em seguida está São Paulo, com 86.863; e o Distrito Federal, com 66.538.

Mulheres são maioria nos casos confirmados e suspeitos

Conforme os dados do painel, os adultos entre 30 e 39 anos são os mais infectados, sendo 47.623 homens e 56.812 mulheres. No total, as mulheres são maioria dos casos prováveis, com 54,9%.

Enfrentamento e imunização

Nesta quinta-feira, a cidade de Salvador (BA) recebeu 56.493 doses de vacina e iniciou a imunização contra a doença. A primeira fase da vacinação prioriza os pré-adolescentes entre 10 e 11 anos. Já em São Paulo, a secretaria de saúde do estado realizou um treinamento voltado aos coordenadores municipais e regionais da Defesa Civil de cidades de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul que fazem divisa com o estado.

Durante a capacitação, foram abordados temas relacionados a mutirão de limpeza, eliminação de criadouros, campanha conscientização, nebulização (fumacê), conscientização de escolas e órgão públicos estaduais, aplicação larvicida nas galerias fluviais, e ações junto a comunidade.