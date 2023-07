Causa da morte de Lisa Marie, filha única de Elvis Presley, é divulgada

A causa da morte de Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, foi divulgada nesta quinta-feira (13). Segundo o LA County Coroner, IML de Los Angeles, nos Estados Unidos, Lisa morreu devido a uma obstrução do intestino delgado, após uma cirurgia bariátrica para perda de peso realizada anos atrás.

De acordo o portal 'TMZ', o relatório completo do legista, que deve incluir resultados toxicológicos, ainda não foi disponibilizado.

“A obstrução aconteceu com a estrangulação do intestino delgado, causada por adesões que se desenvolveram após uma cirurgia bariátrica anos atrás”, afirma o relatório da autópsia.

No dia 12 de janeiro, Lisa foi levada às pressas para o hospital após sofrer uma parada cardíaca. A artista foi socorrida por paramédicos em sua casa, que fica em Calabasas, no estado da Califórnia, EUA. Seu ex-marido Danny Keough, com quem ficou de 1988 a 1994, foi quem a encontrou inconsciente e fez os procedimentos de primeiros socorros, que não tiveram sucesso.

Cantora e compositora, Lisa não teve o mesmo sucesso do pai e tinha diversos problemas com álcool e drogas. A filha do astro ainda estava de luto pela perda do filho, Benjamin Keough, que faleceu aos 27 anos em 2020, suspeita de uma tentativa de suicídio.

Além da mãe, Priscilla Presley, Lisa deixou as três filhas: Riley Keough, de 33 anos, do casamento com Danny Keough, e as gêmeas Harper e Finley, de 14 anos, fruto do realcionamento com o guitarrista Michael Lockwood.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)