Castanhal Junino terá 22 shows gratuitos em 11 dias de festa

Castanhal, cidade do nordeste paraense, vai ficar pequena ao receber o maior São João do município entre os dias 22 de junho e 2 de julho. Trata-se da estreia do “Castanhal Junino” que será realizado no Parque de Exposições, atraindo uma multidão de apaixonados por festa junina e música paraense. Entre as 22 atrações confirmadas, estão os ícones Pinduca e Wanderley Andrade.

A entrada será gratuita, entretanto, a organização do evento pede que o público contribua com 1kg de alimento não perecível ou um pacote de ração para cães ou gatos. Toda a arrecadação será doada às instituições beneficentes da Cidade Modelo. Além desta iniciativa solidária, nos 11 dias de festa será feito coleta seletiva de resíduos sólidos, que posteriormente serão entregues à cooperativas de reciclagem.

Conhecido como Rei do Carimbó, o Pinduca vai abrir a programação no dia 22, às 00h, e promete não deixar ninguém parado.

“Castanhal vai curtir o melhor e o mais famoso show junino! Eu e minha banda garantimos uma apresentação moderna, animada e cheia de surpresa. Vou marcar a quadrilha mais engraçada para o público curtir”, conta entusiasmado.

Já na sexta-feira (23), a noite será de muito tecnobrega e rock’n’roll, avisa o traficante do amor, Wanderley Andrade.

“Voltar a Castanhal é sempre uma grande alegria! Pretendo cantar meus maiores sucessos que Jesus me deu nessas três décadas de carreira e atravessam gerações. Me aguarde, Castanhal, porque o bicho vai pegar. Vai ter muito brega e muito rock and roll!”, declara o “detento apaixonado”.

Diversão para toda a família

Além das atrações musicais, a programação contará com um grande Parque de Diversões, que vai levar ao espaço uma roda-gigante e os mais variados brinquedos para fazer a alegria de crianças, jovens e adultos.

Para entreter o público com dança tradicional do mês junino, mais de 80 quadrilhas e grupos folclóricos da região vão se apresentar. Eles estarão participando de um concurso, concorrendo a diversos prêmios.

O Parque de Exposições também vai receber a Feira de Artesanato do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Feira de Gastronomia; Stands de Expositores com empreendedores locais; e Festival de Carne de Sol.

Esta primeira edição está sendo viabilizada pelas Leis de Incentivo Rouanet e Semear, com realização do Sindicato Rural de Castanhal e Casting Eventos, e apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), Associação Empresarial de Castanhal, Hotel Ideal, Guia de Castanhal, Instituto My Amazon e Associação Castanhalense de Cultura.

Transporte para Castanhal

Alexandre Almassi, da Casting Eventos, conta que o maior objetivo da realização é atrair turistas à cidade, que deve receber entre 150 e 200 mil visitantes no período do Castanhal Junino. Para isso, diversos setores estão mobilizados para garantir estadia, diversão e mobilidade.

“É um evento totalmente familiar. Vamos agradar a todos os públicos, com foco maior na atração de mais turistas à Cidade Modelo. Sabemos que existe hoje um problema de mobilidade em Castanhal, pois não dá para entrar ou sair do município depois das 22h, por falta de transporte público”, afirma.

A fim de resolver essa questão, os responsáveis do Castanhal Junino, em parceria com cooperativas de transporte alternativo, garantiram a disponibilidade de vans para chegar e sair do evento.

“Em todos os dias de festa, de 18h às 00h, haverá vans identificadas com a marca do festival junino saindo de Belém rumo ao Parque de Exposição de meia em meia hora. Depois, a partir de 00h até às 4h, vai ter van saindo do evento até Belém, também de meia em meia hora”, explica Alexandre.

Além do transporte de Belém à Castanhal, haverá também linhas partindo dos municípios de Paragominas, Marudá, Mosqueiro e Vigia.

Calendário Cultural

O idealizador do Castanhal Junino e presidente da Associação Comercial, Renato Rolden, diz que outro objetivo da organização é emplacar o arraial no calendário cultural do Pará e realizá-lo todos os anos.

“Queremos transformar este evento no maior evento junino da Região Norte do Brasil. Nossa intenção é entrar no calendário cultural e resgatar a cultura junina que está um pouco apagada aqui em Castanhal. Tudo isso enquanto traz o turista para aquecer a economia, pois sabemos que o turismo é o setor que mais distribui renda na sociedade. Então a gente vai desenvolver o turismo para trazer renda, proporcionar emprego e desenvolvimento para Castanhal e região”, declara Rolden.

Após a estreia, os preparativos para a próxima edição já devem começar, fazendo uma programação de mais peso. “Queremos que o Castanhal Junino repercuta bem na sociedade, seja bem comentado, para que ano que vem, a gente traga trazer bandas e cantores nacionais”, adianta o idealizador do arraial.

“Vamos fazer Castanhal ser famoso no Brasil e no mundo. Nossa ideia é transformar ao longo dos anos, no maior e melhor evento junino da Região Norte do Brasil. Porque Castanhal é um polo comercial, em torno de 18 cidades se abastecem do município. Portanto, a Cidade Modelo é muito pulsante, tem potencial e merece, não só esse, mas vários outros grandes eventos”, finaliza Renato Rolden.

Confira a programação completa:

22/06 – quinta-feira

00h00: Pinduca

01h30: Forró do Bacana

23/06 - sexta-feira

00h00: Marcho Monteiro

01h30: Wanderley Andrade

24/06 - sábado

00h00: Kim Marques

01h30: Tropa do Forró

25/06 - domingo

00h00: Linda Nil

01h30: Quero Mais

26/06 - segunda-feira

00h00: Tonny Brasil

01h30: Rhenan Sanches

27/06- terça-feira

00h00: Nega Lora

01h30: Adriana Oliver

28/06 - quarta-feira

00h00: Gemilly

01h30: Afonso Capelo

29/06 - quinta-feira

00h00: Banda Top 3

01h30: Sammy Lourinho

30/06 - sexta-feira

00h00: Carimbó da Maria

01h30: Willy Lima

01/07 - sábado

00h00: Jamilly Araújo

01h30: Warilow

02/07 - domingo

00h00: May Ávila

01h30: Cabra no Forró