Cortejo cultural marca a abertura da quadra junina em Castanhal

O dia 1 de junho abre oficialmente a temporada das festas de São João em Castanhal, no nordeste do estado. Um cortejo foi realizado nesta manhã, que saiu da praça da Matriz, percorrendo parte da avenida Barão do Rio Branco, no centro comercial do município em direção a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Secult, anunciou com alegria, música e o colorido do boi bumbá que o 19º Festival de Cultura Junina está chegando.

O cortejo cultural arrastou os apaixonados pela quadra junina ao som da Banda Municipal 28 de janeiro que tocou um pouco de forró e músicas de quadrilha. O coordenador de Cultura da Secult, Thiago Cardoso falou sobre o momento.

“Essa abertura da quadra junina reforça das tradições nordestinas de Castanhal e chama a atenção da população para o quem por aí. Esse ano será realizado o nosso 19º Festival de Cultura Junina e será um dos melhores que Castanhal já teve. O ano passado marcou a volta pós pandemia e para esse preparamos muitos mais atrações com um estrutura muito maior para o evento. Em 2022 tivemos somente sete grupos juninos e nesse ano serão 15. Termos também apresentações artísticas locais, feira de artesanato e comidas típicas”, contou.

O 19º Festival de Cultura Junina será realizado na praça do Estela nos dias 22, 23 e 24 de junho a partir das 19h.

As tradições juninas são muitos fortes em Castanhal, pois o município é um dos mais nordestinos do Pará. A vendedora Ana Clara Garcia é filha de pernambucano e participou do cortejo. Ela falou um pouco da ansiedade pelas festas de São João.

“Sem dúvidas que o mês de junho é o meu preferido. As comidas, as festas são minhas paixões e tudo herança da família do meu pai que é de Pernambuco. Então desde criança eu sou acostumada com essa cultura. E esse momento aqui dá até um frio na barriga”, disse Ana Clara Garcia.

VEJA MAIS

Em São Caetano de Odvelas o mês todo será de festas

O município de São Caetano de Odivelas se prepara para mais um mês de intenso mergulho na cultura dos bois de máscaras e dos cabeçudinhos com a 2ª edição do Arraiá na Praça. Durante todo o mês de junho, mais de 28 cortejos arrastam os brincantes pelas ruas da cidade e se encontram para a apoteose na praça em frente à Prefeitura.

A agenda de shows dos 30 dias de Arraiá na Praça conta com atrações musicais de Pinduca, Wanderly Andrade, Viviane Batidão, Banda Xeiro Verde e o cantor Raied Neto (ex-Calcinha Preta) entre outros.

O evento é promovido pela Prefeitura de São Caetano de Odivelas com o objetivo de fortalecer a cidade como uma nova rota turística da região nordeste do estado.

Todas as apresentações de bois, quadrilhas e shows acontecem na Praça Dr. Claudio Rendeiro que ficou conhecido pelo personagem humorístico Epaminondas Gustavo e apresentou de forma leve e engraçada a cultura e os costumes da região para todo Brasil.