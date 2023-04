Caso envolvendo tiktoker do Amazonas que cria capivara como pet tem novo capítulo

Após polêmica, Agenor Tupinambá, tiktoker conhecido pelos vídeos virais cuidando de um filhote de capivara, apelidado de Filó, não terá que entregá-lo ao Ibama do Amazonas. O jovem havia sido multado pelo órgão por maus-tratos e retirada de animal selvagem do habitat natural.

O Ibama afirmou que abrirá uma investigação para garantir que não existam irregularidades no convívio do animal com o estudante de agronomia. Além disso, Tupinambá foi obrigado a apagar as fotos e vídeos que tinha com Filó de suas redes sociais.

O tiktoker foi autuado não apenas pela exploração da imagem da capivara, mas, pela posse de outros animais silvestres, como um papagaio. Ele também é acusado de maus-tratos contra uma preguiça-real e terá que pagar uma multa no valor de R$ 17 mil pela morte do animal.

Em uma publicação nas redes sociais, ele comentou a acusação: "Todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida", disse. No texto, ele ainda destacou a relação de carinho que nutre pelos animais: "Eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais".

Nesta quinta-feira (20), o deputado federal Felipe Becari anunciou em suas redes sociais a vitória acerca do imbróglio com o Ibama. Segundo ele, o animal já vive em seu habitat natural e, por isso, não precisará ser entregue às autoridades. Entretanto, o Ibama alertou que a divulgação de imagens do uso de animais selvagens como animais domésticos pode incentivar a retirada desses espécimes do seu habitat natural e, principalmente, o tráfico de animais silvestres.