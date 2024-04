Caso de O.J. Simpson inspirou série premiada; confira onde assistir e veja o trailer

O ex-jogador O.J. Simpson, morreu nesta quarta-feira (10/04), aos 76 anos, em decorrência de um câncer. Um dos astros mais polêmicos dos Estados Unidos, O.J ganhou os holofotes pela acusação de assassinato da ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo Ron Goldman, em 1994.

O crime se tornou tão famoso que foi denominado como o “julgamento do século” e rendeu até mesmo uma série documental premiada com 9 Emmys e 2 Globos de Ouro. Estamos falando de “O Povo contra O.J. Simpson: American Crime Story”, produzida por Ryan Murphy e lançada em 2016.

“O Povo contra O.J. Simpson”

Sterling K. Brown, Cuba Gooding Jr., David Schwimmer, Sarah Paulson e John Travolta integram o elenco de peso da série baseada em fatos reais, que usa como ponto de partida o livro “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson”, de Jeffrey Toobin 's.

O acontecimento e desdobramentos do julgamento são contados através da perspectiva dos advogados que conduziram o caso, explorando os acordos feitos de maneira informal e as manobras políticas conduzidas por ambos os lados envolvidos.

Onde assistir?

Todas as temporadas estão disponíveis na plataforma de streaming Star+. Ao todo, “O Povo contra O. J. Simpson: American Crime Story” teve 22 indicações a prêmios. A produção ganhou Globo de Ouro de “Melhor minissérie ou filme para a TV” e “Melhor atriz”, para Sarah Paulson, e também nove prêmios no Emmy Awards.

Entenda as acusações

Em 1994, Simpson respondeu a um processo por duplo homicídio no estado da Califórnia sob acusação de matar a facadas a ex-mulher, Nicole Brown, e seu amigo, Ronald Goldman.

Simpson se declarou inocente e montou uma equipe de advogados locais e nacionais famosos. Robert Kardashian, pai das famosas irmãs Kardashian, era amigo de O.J. e foi assistente no time de advogados de defesa, apelidado de “time dos sonhos”.

O.J foi julgado e absolvido das acusações criminais em um processo que envolveu questões sobre raça, celebridade e evidências forenses. Dois anos depois, foi declarado responsável pelas mortes em um processo civil movido pela família de Goldman. O astro pagou 33,5 milhões de dólares (mais de 170 milhões de reais, na cotação atual) por danos às famílias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)