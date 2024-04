Relembre o julgamento de O.J. Simpson, ex-astro de futebol e acusado de matar a ex-mulher

O ator e ex-astro da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, O.J. Simpson, morreu na última quarta-feira (10/04), em decorrência de um câncer de próstata. A morte foi confirmada pela família por uma publicação no X, antigo Twitter. Conhecido mundialmente pela acusação do assassinato da ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo Ron Goldman, em 1994, o ex-jogador protagonizou um dos maiores casos judiciais dos Estados Unidos, também nomeado como “o julgamento do século”. Relembre:

“Julgamento do Século”

Com defesa de Robert Kardashian e uma equipe de advogados locais e nacionais famosos, O.J. foi inocentado do processo por duplo homicídio no estado da Califórnia, sob acusação de matar a facadas a ex-mulher e um amigo dela. O caso gerou debates sobre raça e sistema judiciário por anos.

Os promotores principais, Marcia Clark e Chris Darden, se concentraram na linha do tempo, na violência doméstica e nas evidências de DNA encontradas na luva ensanguentada descoberta na cena do crime e em outra em uma propriedade de O.J. Simpson.

O “time dos sonhos”, como foi chamado a defesa de Simpson na época, ascendeu dúvidas sobre o tratamento das evidências pela polícia e acusou um dos detetives principais, Mark Fuhrman, de preconceito racial. Um dos momentos mais surpreendentes foi quando o promotor Darden pediu a Simpson que colocasse as luvas que a polícia disse ter sido encontrada na cena do crime.

O.J teve dificuldade de fazer isso na frente dos jurados, mostrando como as luvas não serviam. O defensor Cochran pronunciou, então, a agora famosa frase: “Se não couber, você deve absolver”.

Segundo julgamento e derrota na Justiça

Mesmo absolvido em 1995, O.J. perdeu um julgamento civil dois anos depois. O ex-atleta foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares (mais de 170 milhões de reais, na cotação atual) às famílias por danos. Em 2007, foi absolvido por sequestro à mão armada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O ex-jogador fazia parte de um grupo que invadiu um hotel e cassino para roubar objetos esportivos. De acordo com ele, o assalto foi para recuperar seus itens de luxo e acervos pessoais.

O.J. Simpson foi condenado a 33 anos de prisão. Em julho de 2017, o Conselho de Liberdade Condicional votou por unanimidade para libertar Simpson depois dele cumprir nove anos. O ex-atleta foi solto em outubro do mesmo ano e voltou a ser um homem livre apenas em 2021, após cumprir a pena.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)