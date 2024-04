Saiba quem foi Nicole Brown, ex-mulher de O.J. Simpson que foi assassinada; ele era suspeito

Em 1994, Nicole Brown Simpson foi encontrada morta, deitada em posição fetal, fora de sua casa, ao lado de um amigo chamado Ron Godman. O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, namorado da mulher na época, era apontado como o principal suspeito do duplo homicídio. Ele faleceu nessa quinta-feira (11/04), aos 76 anos, após uma batalha contra o câncer.

Quem foi Nicole Brown?

Nascida em uma família judia, Nicole Brown se mudou para os Estados Unidos junto da família e estudou em uma pequena escola na Califórnia. Em 1977, quando tinha 18 anos, ela conheceu O.J. Simpson, o ex-jogador de futebol americano que futuramente viria ser o principal suspeito de seu assassinato.

Na época em que se conheceram, o homem era casado, mas a relação extraconjugal com Nicole se estendeu até 1979, quando o atleta decidiu romper seu casamento. O.J. e Nicole Brown se casaram em 1985, quando ele se aposentou do esporte. O relacionamento durou sete anos e os dois tiveram dois filhos, Justin e Sydney.

VEJA MAIS

Casamento conturbado

O casamento entre O.J. e Nicole Brown foi marcado por brigas, gerando trocas de acusações e idas e vindas. A mulher denunciou o ex-atleta pela primeira vez em 1989, quando afirmou ter sofrido violência doméstica.

Três anos depois ela decidiu entrar oficialmente com o pedido de divórcio. Os dois ainda tentaram uma reconciliação no ano seguinte. Em 1994, ela foi brutalmente assassinada por circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. O corpo de Nicole Brown está enterrado no Ascension Cemetery, em Lake Forest, Califórnia.

O.J. Simpson foi acusado pelo crime, mas foi inocentado

O.J. Simpson recebeu uma acusação formal pelas duas mortes, mas acabou inocentado em um dos julgamentos de maior repercussão da história dos Estados Unidos.

Em memória ao legado da vítima, a família fundou a Nicole Brown Charitable Foundation, que encerrou as atividades em 1999 após boatos de desvio de doações. Kris Jenner, que era amiga íntima da jovem, deu o nome de Kendall Nicole Jenner para uma de suas filhas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)