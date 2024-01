Casal que se conheceu no carnaval vive a emoção dos desfiles em Belém há 23 anos

O Carnaval é reconhecido como um período de festa, folia e diversão. Mas para o casal Bené Brito e Ana Flávia Brito, ele também simboliza o surgimento de uma grande história de amor. Os dois são respectivamente mestre-sala e porta-bandeira da escola de samba Piratas da Batucada desde 2006 e devem a sua união de 23 anos aos desfiles do Carnaval em Belém.

O casal é um ícone da escola de samba onde atuam e vivem a emoção do carnaval desde muito cedo. Natural de Cametá, Bené Brito era uma criança quando se encantava ao ver as sambistas e os casais mestre-sala e porta-bandeira passarem pelas ruas. Na juventude, ele passou a se envolver com o folclore em Belém e as diversas danças culturais realizas na capital.

“Dancei por muito tempo como passista, passei pelas escolas Quem são Eles, Grande Família. Depois fui convidado para entrar para a comissão de frente da Quem São Eles, onde fiquei por 10 anos. Depois de um tempo fui chamado para assumir como 2º mestre-sala e em pouco tempo me tornei o 1º mestre-sala da Quem São Eles”, relata o artista.

Ana Flávia também vive a emoção do carnaval desde muito nova. Ainda bem jovem, ela começou sua carreira como passista em escolas tradicionais de Belém, entre elas, Xodó da Nega, Grande Família e Quem São Eles. Em 2005 ela foi chamada par ser madrinha de bateria da Quem São Eles e no mesmo recebeu convite também do Alegria-Alegria para ser 1ª porta-bandeira da escola.

Amor de Carnaval

A paixão pelo carnaval também originou a paixão um pelo outro. Em um certo período de 2001, os dois acabaram se conhecendo de uma maneira bem inusitada. Segundo Ana Flávia, ela foi a primeira a notar o seu futuro marido.

“A primeira vez que eu o vi ele estava tocando no aniversário do mestre Verequete, na Aldeia Cabana. O Bené chamou muita atenção porque ele tocava dançando em cima do curimbó. Só que eu não sabia que ele fazia parte do mesmo grupo que eu, porque quando ele ia, eu não ia, sempre dava esse desencontro. E todo mundo falava desse tal de Bené, e eu queria saber quem ele era”, conta a porta-bandeira.

Ainda segundo ela, Bené foi o responsável pela primeira aproximação do casal. Ana Flávia confessa que ele lançou uma cantada desajeitada, mas que mesmo assim funcionou e então os dois começaram a se envolver. Ele, por sua vez, usou da esperteza para manter sua amada por perto.

“Fomos nos envolvendo e trabalhando também com o folclore e o carnaval. Chegou um tempo em que ela morava em Marituba e eu na Pedreira. Aí falei para ela ‘faz o seguinte, já está trabalhando aqui, fica durante a semana na minha casa e no fim de semana tu vai embora’ E aí que esse fim de semana nunca chegou, né?”, conta ele sem conseguir segurar o riso junto com a esposa.

Bené Brito e Ana Flávia Brito exibindo a bandeira da escola Piratas do Batuque (Foto: Marx Vasconcelos)

A união do casal também se tornou uma parceria de trabalho de sucesso. Por 10 anos os dois foram instrutores da Academia Paraense de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, um projeto que foi criado dentro da UFPA, em Belém. Ainda hoje, como professores de sua arte, os dois desenvolvem oficinas para ensinar e formar novos casais de mestre-sala e porta-bandeira em diversos municípios do Pará.

Sambando dentro da barriga

A relação que nasceu do carnaval também gerou o fruto de um novo amor na vida do casal, a jovem Beatriz Brito, de 13 anos, que hoje segue os passos da mãe e já atua como 3ª porta-bandeira da escola Piratas do Batuque, ao lado do 3º mestre-sala Gabriel Borges.

A família Brito ama e vive o carnaval de Belém. Todos desfilam pela escola de samba Piratas do Batuque (Foto: Marx Vasconcelos)

Ana Flávia explica que mesmo quando grávida não deixou de ser porta-bandeira nos desfiles de carnaval. Segundo ela, a filha já sambava dentro de sua barriga.

“A minha presidente disse que só ia desfilar se o médico autorizasse, já que eu estava com 5 meses de gestação. Na véspera do desfile fui ao médico, ele fez todos os exames e respondeu que eu poderia dançar porque minha filha estava ótima. Desfilei em Belém, Cametá, Outeiro, Icoaraci e não tive problema nenhum, a Beatriz só ficava inquieta quando o samba parava”, relata a porta-bandeira.

Hoje, com 13 anos, a adolescente Beatriz Brito se orgulha da história dos pais e já assume a responsabilidade que envolve os desfiles de carnaval, sempre tendo como inspiração a trajetória dos dois.

É maravilhosa a experiência de ser filha do 1º casal da escola de samba, que já ensinou muitos casais de mestre-sala e porta-bandeira de outras escolas. Como minha mãe fala, eu já sambava dentro da barriga dela, então ainda criança eu já gostava de ouvir a bateria e hoje tenho essa emoção de sair na escola e amar o carnaval desde pequena”, afirma Beatriz.

A família que respira o carnaval estará presente nos desfiles das escolas de samba de Belém, pela escola Piratas da Batucada, que completa 50 anos de história em 2024. Além desta agremiação, outras dezenas de escolas estarão desfilando na capital a partir do dia 10 de fevereiro.

Programação

O Carnaval deste ano em Belém começará primeiramente nos distritos da capital, em Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Os desfiles ocorrem de 10 a 13 de fevereiro.

Já em Belém, o espetáculo das escolas de samba ocorre na aldeia cabana, no período de 23 de fevereiro até 2 de março.