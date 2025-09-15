Casada com Bruno Gagliasso, Gio Ewbank recebe beijão de amigo: 'Maldade está nos olhos de quem vê'

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, casada com Bruno Gagliasso, foi surpreendida no domingo (14) com uma homenagem carinhosa do amigo e produtor Léo Fuchs, em comemoração ao seu aniversário. No post publicado nas redes sociais, um detalhe chamou a atenção: em uma das fotos, Gio e Léo aparecem dando um beijo na boca.

No longo texto, Léo relembrou momentos importantes ao lado da artista e destacou o crescimento da amizade entre eles ao longo dos anos. “Estamos num caminho tão bonito, daqueles de poucos e bons e de que ninguém larga a mão de ninguém”, escreveu.

Em outro trecho, ele reforça a intensidade da relação de amizade com Gio e com o marido dela, Bruno Gagliasso: “Eu admiro você admirar a minha amizade com o Gli (apelido de Bruno) e ver que muito mais do que amigos, somos cúmplices nessa estrada louca da vida [...] Nosso destino sempre será casa.”

A imagem do beijo entre Gio e Léo causou confusão entre internautas, que deixaram comentários questionando a cena. “Ela não era esposa do Bruno? Vish, parece que estou na época errada”, comentou uma seguidora. “Definitivamente eu não sou desse planeta”, ironizou mais uma. "

Fazendo jus ao nome do marido 'galhaço'", brincou outro.

Diante da repercussão, Léo respondeu: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito.”