Casa das Artes recebe exposição sobre vivências amazônicas contemporâneas no Pará

Mostra “Do que reside na passagem”, na Galeria Ruy Meira, apresenta obras de Carla Duncan e Chico Ribeiro com curadoria de Cristina Viviani

Riulen Ropan
fonte

O projeto artístico marca o encontro de dois jovens artistas que investigam, por meio de uma técnica clássica, questões urgentes do presente (Obra de Chico Ribeiro)

A Galeria Ruy Meira, na Casa das Artes, em Belém, recebe na noite desta terça-feira, 3, às 19h, a abertura da exposição “Do que reside na passagem”. A mostra apresenta obras dos artistas Carla Duncan e Chico Ribeiro e propõe um olhar sensível e contemporâneo sobre as vivências amazônicas no Pará. Com curadoria de Cristina Viviani, a exposição ficará aberta para visitação de 4 de março a 24 de abril, das 9h às 17h, e contará com visita guiada e roda de conversa no dia 5 de março, às 19h. A entrada é gratuita.

O projeto artístico marca o encontro de dois jovens artistas que investigam, por meio de uma técnica clássica, questões urgentes do presente. Tendo a pintura como linguagem central, a artista visual Carla Duncan dedica seu olhar à agitação urbana, enquanto Chico Ribeiro destaca as dinâmicas do campo. Ambos exploram as paisagens que os atravessam, borrando as fronteiras entre o urbano e o rural e propondo novas imagens e imaginários sobre o que é viver e ser amazônico hoje.

A exposição se estrutura a partir da observação atenta do cotidiano e das relações que se estabelecem entre o humano e o não humano, propondo uma reflexão sobre fronteiras históricas que, por muito tempo, opuseram natureza e civilização. Ao percorrer feiras e praças do centro de Belém, Carla Duncan revela a potência estética do ordinário, lançando luz sobre corpos que coexistem entre cartões-postais e zonas de invisibilidade social. Já Chico Ribeiro direciona o olhar para corpos humanos, d’água e vegetais que resistem ao avanço do asfalto, destacando modos de vida que persistem mesmo diante das pressões da urbanização e do crescimento desordenado.

O diálogo entre os dois artistas também se constrói na linguagem visual. Enquanto as pinceladas borradas de Chico sugerem transformações lentas e silenciosas, quase como memórias que se desfazem no tempo, os gestos mais definidos de Carla capturam uma cidade em ebulição, marcada por tensões e movimentos constantes. Esse contraste estabelece uma discussão visual sobre deslocamentos, permanências e resistências, convidando o público a perceber a cidade como um organismo vivo, atravessado por disputas, afetos e reinvenções. Em comum, ambos compartilham um olhar poético e atento para aquilo que parece transitório, mas carrega densidades e belezas que só se revelam na contemplação.

A programação da mostra se estende para além da abertura. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita, e incluem visita guiada e roda de conversa no dia 5 de março, às 19h, reunindo os artistas e a curadora. O encontro propõe um espaço de escuta e troca com o público, aprofundando os processos criativos e as questões que atravessam a exposição e ampliando o debate sobre arte, cidade e modos de existência na Amazônia urbana.

A Galeria Ruy Meira fica na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, em Belém.

Serviço

Exposição: Do que reside na passagem

Artistas: Carla Duncan e Chico Ribeiro

Curadoria: Cristina Viviani

Abertura: 03 de março, às 19h

Visitação: de 04 de março a 24 de abril, das 9h às 17h

Local: Galeria Ruy Meira – Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Belém (PA)

Visita guiada e roda de conversa: 05 de março, às 19h

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

