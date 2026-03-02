Cantor paraense Gabriel Silveira lança single ‘Deixa Fluir’ em que toca todos os instrumentos

O cantor, compositor e produtor musical paraense Gabriel Silveira lança, nesta terça-feira, 3 de março, às 21h, o single 'Deixa Fluir' em todas as principais plataformas digitais. A nova aposta do pop brasileiro marca um momento de renovação para o artista, que assina integralmente a composição, a produção musical e a gravação de todos os instrumentos.

Com uma atmosfera leve, orgânica e pulsante, a canção transforma conflitos internos em movimento e liberdade. O próprio artista descreve a sonoridade como "leve de se sentir", apostando em um groove suave e texturas envolventes. Para Gabriel, "Deixa Fluir" nasce da ideia de que nem tudo precisa ser controlado; é sobre aceitar os movimentos da vida.

A autonomia criativa e a produção

A faixa reforça a identidade autoral e a independência criativa de Gabriel Silveira. Produzido no Studio GS, estúdio do próprio cantor, o single demonstra a autonomia artística e técnica do processo. A capa do trabalho tem assinatura compartilhada com o fotógrafo Carlos Borges, colaborador nesta nova fase.

Trajetória musical e reconhecimento

Formado em Direito pela Esmac, em Ananindeua, Gabriel Silveira construiu uma trajetória multifacetada. Desde 2017, quando fundou a banda Ponte Vital, vem consolidando repertório autoral. Sua carreira solo, iniciada em 2019, reúne singles como "Tudo Bem", "Ela é Dona de Mim", "A Seta" e "De Rolê", além de EPs como "Como o Contramão", "Nada Igual" e "Interlúdio".

O amadurecimento artístico de Gabriel Silveira ganhou projeção com o álbum 'Êxtase' (2023) e, mais recentemente, com 'Origem' (2025). Ainda em 2025, ele lançou "Preto Sou", uma faixa marcada por representatividade e posicionamento social. Em 2023, o artista foi vencedor na categoria Melhor Cantor no Prêmio Master Ananindeua, solidificando sua presença no cenário musical regional.

Experiência internacional

Em 2022, a trajetória de Gabriel Silveira incluiu experiência internacional. Ele esteve em Lancaster, na Inglaterra, participando de sessões musicais voltadas à divulgação de sua obra. Durante a passagem pelo Reino Unido, integrou um evento em homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, representando simbolicamente o Brasil.

Mais que um novo lançamento, "Deixa Fluir" se apresenta como um símbolo de transição e expansão artística para Gabriel Silveira. O single reafirma o artista como um nome que transita com naturalidade entre criação, produção e gestão na indústria musical contemporânea.

Serviço

Lançamento do single 'Deixa Fluir' de Gabriel Silveira

Data: 3 de março, a partir das 21h

3 de março, a partir das 21h Onde: Em todas as principais plataformas digitais