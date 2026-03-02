Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantor paraense Gabriel Silveira lança single ‘Deixa Fluir’ em que toca todos os instrumentos

Segundo Gabriel, “Deixa Fluir nasce da ideia de que nem tudo precisa ser controlado. É sobre aceitar os movimentos da vida, respirar fundo e seguir”

O Liberal
fonte

Gabriel Silveira ganhou maior projeção com o álbum 'Êxtase' (2023) e, mais recentemente, com 'Origem' (2025) ()

O cantor, compositor e produtor musical paraense Gabriel Silveira lança, nesta terça-feira, 3 de março, às 21h, o single 'Deixa Fluir' em todas as principais plataformas digitais. A nova aposta do pop brasileiro marca um momento de renovação para o artista, que assina integralmente a composição, a produção musical e a gravação de todos os instrumentos.

Com uma atmosfera leve, orgânica e pulsante, a canção transforma conflitos internos em movimento e liberdade. O próprio artista descreve a sonoridade como "leve de se sentir", apostando em um groove suave e texturas envolventes. Para Gabriel, "Deixa Fluir" nasce da ideia de que nem tudo precisa ser controlado; é sobre aceitar os movimentos da vida.

A autonomia criativa e a produção

A faixa reforça a identidade autoral e a independência criativa de Gabriel Silveira. Produzido no Studio GS, estúdio do próprio cantor, o single demonstra a autonomia artística e técnica do processo. A capa do trabalho tem assinatura compartilhada com o fotógrafo Carlos Borges, colaborador nesta nova fase.

Trajetória musical e reconhecimento

Formado em Direito pela Esmac, em Ananindeua, Gabriel Silveira construiu uma trajetória multifacetada. Desde 2017, quando fundou a banda Ponte Vital, vem consolidando repertório autoral. Sua carreira solo, iniciada em 2019, reúne singles como "Tudo Bem", "Ela é Dona de Mim", "A Seta" e "De Rolê", além de EPs como "Como o Contramão", "Nada Igual" e "Interlúdio".

O amadurecimento artístico de Gabriel Silveira ganhou projeção com o álbum 'Êxtase' (2023) e, mais recentemente, com 'Origem' (2025). Ainda em 2025, ele lançou "Preto Sou", uma faixa marcada por representatividade e posicionamento social. Em 2023, o artista foi vencedor na categoria Melhor Cantor no Prêmio Master Ananindeua, solidificando sua presença no cenário musical regional.

Experiência internacional

Em 2022, a trajetória de Gabriel Silveira incluiu experiência internacional. Ele esteve em Lancaster, na Inglaterra, participando de sessões musicais voltadas à divulgação de sua obra. Durante a passagem pelo Reino Unido, integrou um evento em homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, representando simbolicamente o Brasil.

Mais que um novo lançamento, "Deixa Fluir" se apresenta como um símbolo de transição e expansão artística para Gabriel Silveira. O single reafirma o artista como um nome que transita com naturalidade entre criação, produção e gestão na indústria musical contemporânea.

Serviço

  • Lançamento do single 'Deixa Fluir' de Gabriel Silveira
  • Data: 3 de março, a partir das 21h
  • Onde: Em todas as principais plataformas digitais
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gabriel Silveira

Extase
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo Luana Guimarães é a única brasileira desfilando para a Bottega Veneta em Milão

Brasileira já desfilou para a Loewe, além de somar trabalhos para Diesel, Lacoste e Zimmermann

02.03.26 12h29

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

EXCLUSIVA

Cadu Libonati vive entre os dilemas de 'Túlio' na TV e a vulnerabilidade do podcast 'Salvando Cadu'

Ator abre o jogo sobre o processo criativo no universo de "Êta Mundo Melhor!" e a expectativa para o lançamento da nova temporada de seu projeto autoral 

02.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BERLINDA

Quem está no Paredão Falso do BBB 26? Veja como será a dinâmica do Quarto Secreto

Dinâmica especial movimenta o modo turbo e promete reviravolta no reality show

02.03.26 7h54

AMOR

Público vai ao delírio com fala de Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira: 'Amor não acaba'

Cantor exibiu fotos da ex no telão durante set

02.03.26 9h04

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

CULTURA

Saiba quem é Adriana Araújo, sambista que está em estado grave após aneurisma cerebral

Segundo assessoria, cantora está em coma induzido e entubada, com quadro de saúde sendo considerado gravíssimo e irreversível

02.03.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda