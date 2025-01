Casa da Cultura de Canaã dos Carajás abre vagas para as escolas de dança, música e teatro

Estão abertas as inscrições da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás para vagas nas escolas de Música, Dança e Teatro da instituição. Os interessados devem fazer a matrícula até o dia 17 de janeiro. Para a Escola de Música, é preciso comparecer de forma presencial na diretoria da Secretaria; já para a Escola de Ballet, as inscrições devem ser feitas por solicitação via telefone, no número (94) 99249-1549, ou pelo site https://casadaculturacanaa.com.br/pt/escola/.

VEJA MAIS

As matrículas para as turmas de teatro e as demais modalidades de dança, como Danças Regionais, Ritmos e Dança de Salão também estão ocorrendo de forma presencial. O horário de atendimento da secretaria é de 8h às 12h e de 14h às 18h.

Segundo Gabriela Sobral Feitosa, diretora da Casa de Cultura de Canaã dos Carajás, haverá um aumento de 20% no número de vagas devido tanto à intensa procura quanto pelo compromisso do Instituto Cultural Vale, ao qual a Casa é vinculada, em democratizar o acesso à cultura. “A cidade de Canaã vem crescendo e, com isso, também vem crescendo o circuito artístico e cultural. E a Casa da Cultura vem tendo um papel fundamental nessa construção. Tivemos ótimos resultados, com aumento no número de visitantes, atividades culturais, dentre outras ações", afirma a diretora.

A partir do contexto de expansão das atividades, a diretoria ressalta que ao longo de 2024, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás recebeu cerca de 36 mil pessoas, ofertou 22 formações, 16 oficinas e promoveu 156 visitas educativas e 47 eventos culturais. A intenção, ainda segundo a diretora da instituição, é alcançar um público ainda maior, tanto em 2025 quanto nos próximos anos.

“A nossa proposta é, em 2025, realmente aumentar o leque de atividades desenvolvidas. Até o ano passado, oferecíamos as modalidades de canto, flauta doce, percussão, musicalização, violão. Neste ano, abriremos turmas de flauta transversal, saxofone e guitarra, além de garantir um maior número de vagas para as modalidades já existentes. A Escola de Dança também terá novas turmas de ballet e passará a oferecer aulas de dança de salão, danças regionais e ritmos ", conclui Gabriela Sobral Feitosa.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, criação do Instituo Cultural Vale, tem como objetivo guardar e registrar o acervo histórico do município e ser um agente difusor cultural na região. A instituição é um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, com a função de beneficiar pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, segundo a diretoria da Casa. “Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território”, afirma ainda a Casa de Cultura.

Fundado em 2020, o Instituto Cultural Vale já foi responsável por mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).