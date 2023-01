Casa da cultura de Canaã dos Carajás realiza a exposição 'Amazônia em Preto e Branco'

A exposição “Amazônia em Preto e Branco” continua aberta à visitação na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A mostra reúne gravuras do artista plástico Afonso Camargo, criadas por meio da técnica nanquim, revelando elementos da paisagem amazônica, como os rios, as florestas e as cidades da região.

Pela primeira vez, o artista experimenta uma outra linguagem artística para compor os seus quadros, no caso, a poesia. Escritos por poetas de Canaã dos Carajás e Parauapebas, os textos são combinados com as 20 telas que ficarão expostas no hall da Casa da Cultura até o dia 16 de fevereiro de 2023.

Conheça a trajetória de Afonso Camargo

Natural de Santarém e morando há décadas em Parauapebas, no sudeste paraense, Afonso Camargo fez suas primeiras atividades artísticas no ateliê do seu pai, Pedro Fona, ainda em Santarém. Ele já trabalhou como carnavalesco e aderecista nos bois Garantido e Caprichoso, no Amazonas, e atuou na gestão cultural de Parauapebas.

Em 2015, o artista foi eleito Mestre de Cultura Popular pelo Governo do Estado, por meio do projeto “Seiva’’. Além disso, Afonso já participou de inúmeras exposições dentro e fora do Brasil. Recentemente foi um dos curadores do Salão de Artes Movimenta Pebas, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Atualmente, uma de suas obras faz parte da decoração da antessala papal no Vaticano.

Casa da Cultura de Canaã dos Carajás



Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. São mais de 300 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal em execução em 2022. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

Serviço:

A Exposição “Amazônia em Preto e Branco”, está aberta para visitação até 16 de fevereiro de 2023, das 8h as 19h, exceto aos domingos. No Hall de Exposições da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, Jardim das Palmeiras. O evento é aberto à comunidade, e a entrada é gratuita e disponível para todos os públicos. Para maiores informações a comunidade pode entrar em contato através do número (94) 99220-3451.