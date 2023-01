Casa da cultura de Canaã dos Carajás estimula a prática da leitura entre crianças e adolescentes

Quem se aventura pelo mundo da leitura encontra caminhos inimagináveis. Esse hábito já foi descrito pelo argentino Jorge Luís Borges como “uma forma de felicidade” e, também, pelo português José Saramago, como “outra maneira de estar em um lugar”. Assim, para estimular a prática entre crianças e adolescentes, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, espaço que integra o Instituto Cultural Vale, todo mês, realiza contações de histórias.

Esse mês, a fábula “O Bicho Folharal”, do paraense Antônio Juraci Siqueira, e o conto popular “O Sapo e o Coelho”, de Henrique Torres de Almeida Souza, serão interpretados pela contadora de histórias Laudiceia Oliveira. A primeira é uma literatura de cordel que fala sobre a esperteza de um macaco para sobreviver aos ataques de uma onça na floresta. Já a segunda história mostra como um sapo, por ser mais estratégico, leva vantagem em uma competição com um coelho.

A história “O Bicho Folharal” será contada no dia 23/01, às 15h, na Sala de Leitura da Casa da Cultura, que fica localizada na rua das Esmeraldas, número 141, no Jardim das Palmeiras. O conto “O Sapo e o Coelho” será contado no dia 30/01, também às 15h, no mesmo local. As atividades são gratuitas.

Para participar da contação de história basta comparecer à Casa da Cultura de Canaã dos Carajás no dia da programação. Se tiver dúvidas, basta ligar ou enviar mensagem para o número (94) 99160-8186.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo, em que contribui para o fortalecimento da economia criativa.

São mais de 300 projetos criados, apoiados ou patrocinados em 24 estados e no Distrito Federal em execução em 2022. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale.