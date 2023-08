Oficina ‘Tomie Dançante’ começa hoje na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, localizada na Rua das Esmeraldas, no bairro Jardim das Palmeiras, vai receber um novo ciclo de atividades a partir de hoje, 22, até a próxima sexta-feira (25). O espaço fornecerá gratuitamente a oficina “Tomie Dançante” com o coreógrafo Eduardo Fukushima, das 18h às 21h. As inscrições podem ser feitas por telefone. A oficina é voltada à toda comunidade, principalmente aqueles que são interessados por dança, arte, teatro e performance. O projeto ocorre em parceria com o Instituto Cultural Vale.

Em junho deste ano, Belém foi a primeira cidade brasileira a receber as cores e impactos da exposição, após a criação em São Paulo, feita para comemorar as duas décadas do Instituto Tomie Ohtake. Agora, ela volta ao Pará, levando cultura e arte para a cidade de Canaã dos Carajás.

Eduardo Fukushima trabalha como coreógrafo e dançarino desde 2004, e como professor desde 2007. Uma das propostas do coreógrafo é realizar uma discussão sobre a relação do corpo com os objetos que provocam o movimento.

“Essa oficina propõe fazer conexão com as artes visuais, especificamente com as esculturas pendulares de Tomie Ohtake”, explicou Eduardo.

Ele propõe coreografias que dialoguem com a estrutura física do aluno e as obras da artista plástica japonesa naturalizada brasileira Tomie Ohtake, também considerada uma das referências no ramo.

"Para os artistas de Canaã pode ser uma oportunidade de experimentar no corpo essas possíveis conexões, podendo ampliar os entendimentos sobre a criação de dança e as artes visuais", afirmou o professor.

A culminância das atividades ocorrerá na sexta-feira (26), das 19h às 20h, com a apresentação da coreografia preparada nos dias anteriores. A proposta educativa, ocorrerá no pátio da instituição.

Três esculturas do acervo do Instituto Tomie Ohtake estarão no local, oportunizando aos visitantes uma experiência diferente, integrada das linguagens artísticas e da educação. As obras podem ser visitadas até o dia 22 de outubro, das 8h às 19h, exceto domingo e feriados.

Serviço

Oficina “Tomie Dançante” com o coreógrafo Eduardo Fukushima

Data: 22 a 25 de agosto;

Horário: das 18h às 21h;

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, na Rua das Esmeraldas, 141, no Jardim das Palmeiras, em Canaã dos Carajás, no Pará;

O evento é gratuito;

As inscrições podem ser feitas pelo número (94) 99220-3451.