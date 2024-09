Casa Amazônia retorna à Nova York com foco em bioeconomia e sustentabilidade

A Casa Amazônia Nova York retornou à Big Apple este ano trazendo novamente um mergulho profundo na riqueza cultural e ambiental da Amazônia. O evento estreou sua segunda edição na Semana do Clima, com o tema "Fazer Amazônida", conduzindo os participantes por uma narrativa que entrelaça técnicas ancestrais e inovações contemporâneas. A proposta é revelar as características do modelo sustentável de manejo do território e de seus produtos, apresentando ao público internacional um cartão de visitas da futura sede da COP 30.

A primeira edição atraiu mais de 600 visitantes e contou com a presença de 40 instituições e palestrantes, incluindo a cantora Fafá de Belém e o governador do Pará, Helder Barbalho. Em 2024, o evento traz uma série de palestras de alto nível, mesclando líderes da administração pública, empresários e pesquisadores do bioma amazônico, que compartilharão seus desafios e visões sobre o futuro sustentável da região.

“O grande objetivo da Casa Amazônia neste ano é mudar o foco da narrativa, sairmos de um discurso onde a Amazônia é vista apenas como um local que precisa ser salvo, alvo de desmatamento e outros crimes, para apresentá-la como um local de excelência e protagonismo. Apesar dos desafios que a região enfrenta, como a atual seca extrema, temos uma riqueza cultural e humana que torna a Amazônia um território de excelência em diferentes campos, como a ciência, o terceiro setor, a cultura e o empreendedorismo”, explica Caroline Rocha, pesquisadora e doutora em Direito pela USP, uma das idealizadoras do evento.

Entre os temas discutidos estão bioeconomia, financiamento climático, COP 30, equidade e mercado criativo. “Os temas desta edição foram escolhidos para oferecer um panorama da importância das práticas sustentáveis na região, e como podemos nos inspirar nos povos tradicionais. Um dos focos será a bioeconomia amazônica, com um olhar sobre o financiamento e as oportunidades que a COP 30 trará”, complementa.

Para engajar os visitantes e estimular a interação entre palestrantes e público, o espaço foi transformado em um ambiente imersivo. Projeções multimídia em 360º destacam os produtos amazônicos, mostrando não apenas as práticas tradicionais, mas também a modernização e a sustentabilidade que mantêm essas técnicas ancestrais vivas e relevantes. Cada produto é apresentado como uma obra de arte, refletindo a beleza e complexidade da região. A experiência é enriquecida por totens interativos com realidade aumentada e rodas de conversa com produtores, empreendedores e artistas locais, proporcionando um diálogo direto entre o público e as vozes autênticas da Amazônia.

Para aqueles que não puderem participar presencialmente, o Instagram @casamazonia.ny funcionará como uma janela para o evento, permitindo que o público virtual se conecte com os produtos, artistas e soluções sustentáveis que emergem do coração da floresta.

