Helder defende financiamento florestal com crédito de carbono durante evento em NY

O governador do Pará, Helder Barbalho, reforçou, no painel "Rota para Belém: elevando a ambição para o financiamento florestal jurisdicional", a urgência de ações concretas para enfrentar a crise climática global. O discurso foi feito durante a Semana do Clima de Nova York, nesta terça-feira (24).

O evento, voltado para discutir soluções de financiamento para a preservação das florestas, destacou o papel crucial de estados como o Pará na liderança de projetos de sustentabilidade e preservação ambiental. Durante o painel, o governador enfatizou o impacto das mudanças climáticas, já sentidas de forma intensa em várias partes do mundo.

"Estamos enfrentando uma das piores secas da história e os incêndios florestais estão deixando um rastro de destruição. O Pará está fazendo uma das maiores transações de créditos de carbono do mundo, com R$ 1 bilhão de recursos para manter a floresta viva e fortalecer os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais", disse.

Helder Barbalho destacou que as nações que menos contribuíram para a degradação ambiental são as que mais sofrem com seus efeitos. Ele citou, como exemplo, os países de renda média e baixa, que enfrentam o desafio duplo de reduzir emissões de carbono enquanto precisam garantir o desenvolvimento social de suas populações.

Entre os participantes estavam Carlos Nobre, co-presidente do Painel Científico para a Amazônia (SPA); Sassan Saatchi, co-fundador e CEO da Ctrees; Frances Seymour, enviada especial do clima dos EUA; e Christina Magerkurth, Diretora-Geral da Arquitetura para Transações de REDD+ (ART).

Sistema REDD+ e Investimentos no Pará

O governador ressaltou o pioneirismo do estado com a implementação do sistema jurisdicional de REDD+, que está em construção para recompensar financeiramente quem preserva a floresta. O Pará está criando um sistema justo, que beneficia as populações tradicionais, destacando que a preservação deve caminhar junto com a justiça social.

O sistema REDD+ do Pará, segundo Helder, garante que cada tonelada de carbono seja "medida, reportada e verificada conforme os mais altos padrões internacionais". Ele também deixou claro que a integridade é essencial em todas as etapas do processo. “A transformação necessária para enfrentar as mudanças climáticas deve envolver o setor econômico".