Pará se destaca em eventos nos Estados Unidos com foco em clima e sustentabilidade

O Pará está em destaque na Climate Week NYC (Semana do Clima de Nova York), evento que ocorre de 17 a 24 de setembro nos Estados Unidos, reunindo líderes empresariais, políticos e membros da sociedade civil anualmente. Na agenda, discussão sobre as mudanças climáticas e estratégias para alcançar o desenvolvimento sustentável, e contará com a participação ativa do estado.

A programação da Climate Week NYC inclui cerca de 400 eventos, e o Pará estará presente em 18 compromissos, entre fóruns, seminários e reuniões bilaterais. O governador do estado, Helder Barbalho, e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, juntamente com outros representantes do Executivo, cumprirão esses compromissos, destacando o compromisso do Pará com a sustentabilidade e a luta contra as mudanças climáticas.

Estado participou do Brazil Climate Summit

O envolvimento do Pará na Climate Week NYC começou antes mesmo do evento, com a participação do governador no Brazil Climate Summit, realizado na Universidade de Columbia, e na abertura do evento "SDGs (Sustainable Development Goals) in Brazil" - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil -, sediado na Organização das Nações Unidas (ONU). Nessas ocasiões, Helder Barbalho enfatizou a importância do financiamento da floresta viva e da cooperação global para deixar um legado de consciência ambiental para as gerações futuras durante a COP 30.

O governo do Pará também planeja anunciar um plano voltado para a recuperação da vegetação nativa em seu território durante os encontros do Comitê da COP 28, que ocorrerá nos Emirados Árabes no final deste ano. Além disso, o estado estará presente no festival Global Citizen 2023, onde o governador Helder Barbalho e a secretária dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, defenderão a preservação da Amazônia para um público estimado em 60 mil pessoas no Central Park. Essa extensa agenda reafirma o papel central e relevante do Pará no cenário internacional em questões de sustentabilidade e clima.