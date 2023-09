Helder Barbalho defende bioeconomia em Nova York como agenda prioritária do Brasil

Nesta segunda-feira (18), durante o evento "Transformação Ecológica no Brasil e na Amazônia," realizado como parte da programação da Climate Week NYC (Semana do Clima de Nova York) e promovido pela The Nature Conservancy, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou a importância da bioeconomia como uma das principais agendas do Brasil.

O governador foi um dos palestrantes de destaque no evento, que também contou com a participação de figuras importantes na questão climática, como John Kerry, enviado especial para o Clima dos Estados Unidos; Fernando Haddad, ministro da Fazenda do Brasil; Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas do Brasil; e Jefinnifer Morris, CEO da TNC.

A bioeconomia envolve a utilização sustentável dos recursos naturais, a valorização da biodiversidade e a criação de oportunidades econômicas que estejam em harmonia com a preservação ambiental.