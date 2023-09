Leonardo DiCaprio convida Helder para lançamento de documentário sobre o meio ambiente em Nova York

O ator Leonardo DiCaprio convidou o governador do Pará, Helder Barbalho, para participar do lançamento do documentário "Patrol", produzido por ele. O evento está agendado para o dia 20 de setembro, no Metrograph Theater, em Nova York. A informação é do colunista Lauro Jardim.

VEJA MAIS

Helder Barbalho encontra-se nos Estados Unidos para uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente. Na semana passada, ele participou de um painel sobre a COP 30 — Principais Discussões para 2025 no Brasil, durante o Brazil Climate Summit 2023, realizado na Universidade de Columbia. Além disso, esteve presente na reunião do Pacto Global da ONU, na qual se encontrou com personalidades e líderes empresariais.

Vale destacar que Belém, a capital do Pará, será a sede da COP 30 em 2025, o que reforça a importância do estado na discussão global sobre questões ambientais e sustentabilidade.