Leonardo DiCaprio encontra Sonia Guajajara e Célia Xakriabá no Festival de Cannes

O ator Leonardo DiCaprio registrou um encontro especial em seu Instagram. Durante o Festival de Cannes, na França, o artista se encontrou com a Ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara e a deputada federal Célia Xakriabá. Segundo a postagem feita pelo ator, "foi uma honra encontrar Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas do Brasil, e Célia Xakriabá, deputada da Câmara dos Deputados do Brasil", comentou.

O encontro ocorreu no "Re:Wild", um evento organizado por DiCaprio que reúne milhares de representantes indígenas para dialogar sobre soluções ambientais. DiCaprio ressaltou: "Este evento é um apoio aos povos indígenas que lideram a conservação da floresta amazônica. Minha organização @rewild e nossos parceiros apoiam os mais de 900.000 indígenas de 300 grupos indígenas do Brasil".

Durante o evento, Guajajara foi homenageada com um prêmio reconhecendo sua contribuição na proteção das florestas e na luta contra a crise climática. Em suas redes sociais, ela destacou: "Fomos premiadas pelo trabalho realizado em defesa dos povos indígenas e da floresta, mas é um prêmio que também representa os mais de 1,5 milhão de cocares em nosso país. É uma honra para todos os povos indígenas do mundo, que preservam 80% da biodiversidade do planeta".

